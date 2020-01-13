Москва, , 17:10 — REGNUM В Госдуме намерены ввести жесткие ограничения по числу авторов законодательных инициатив. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом завил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он считает актуальным систематизацию законодательного процесса перед окончанием срока созыва.

«Выходим на решение ограничить число авторов теми, кто работал над законопроектом. Если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к нему в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться к законопроекту», — заявил Володин.

Депутаты имеют достаточно широкие возможности для присоединения к авторскому составу.

«Необходимо прекратить эту порочную практику», — уверен спикер Госдумы.

Такая мера, по его словам, «повысит и качество законопроекта, и авторство будет на лицо».

Поправки в регламент подготовит комитет Госдумы по контролю и регламенту.