Ульяновск, , 16:59 — REGNUM В Ульяновской области не будет должности председателя регионального правительства, пост упраздняется. Об этом сообщают местные СМИ по итогам заседания в правительстве.

Отмечается, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на заседании заявил об упразднении поста премьер-министра. В данной должности чуть более трёх лет работает Александр Смекалин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года с предложением о совмещении должности главы региона и премьер-министра обратился к губернатору вице-спикер парламента Василий Гвоздев (фракция «Единая Россия»). Депутат сослался на необходимость «повышения эффективности работы и сокращения расходов».

Напомним, в 2018 году в Ульяновске отменили двуглавую систему муниципального управления.

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