Рига, , 16:51 — REGNUM Работы по оборудованию пограничной полосы Латвии временно приостановлены. Об этом сообщил глава пограничной службы Латвии (VRS) генерал Гунтис Пуятс порталу LSM.

Решение VRS связано с результатами аудита проведённого Государственным контролем. В пограничной службе Латвии выяснили, что закупки на 7,14 млн евро были произведены не в соответствии с действующим законодательством.

Генерал Пуятс признал, что у Пограничной службы Латвии не было до этого опыта проведения столь масштабных работ, однако он полностью отверг утверждения представителей Госконтроля «об интерпретации пограничниками закона в своих интересах».

В частности, необоснованными он считает обвинения, связанные с «отчуждением слишком большого количества земли», так как этот вопрос находился в компетенции Государственной земельной службы.