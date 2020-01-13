Ульяновск, , 16:40 — REGNUM В Ульяновской области в 2019 году после прокурорских проверок сведений о доходах досрочно прекращены полномочия 16 депутатов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В 2019 году в рамках работы по противодействию коррупции выявлено более 1,7 тыс. нарушений, внесено почти 500 актов реагирования, по материалам проверок возбуждено 14 уголовных дел.

«По требованию прокуроров в 2019 году досрочно прекращены полномочия 16 депутатов, пытавшихся скрыть сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что инициировано 18 процедур контроля за расходами государственных и муниципальных служащих, которые не сумели обосновать источники их получения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе прекращены полномочия одного из депутатов Елховоозерского сельского поселения: причиной стало сокрытие сведений о доходах супруги после купли-продажи участка и жилого дома. В Чердаклинском районе досрочно лишён полномочий депутат Красноярского сельского поселения, который сокрыл сведения о 134 земельных участках.

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