Москва, , 16:27 — REGNUM Депутат Государственной думы Константин Затулин заявил, что Служба безопасности Украины готовила террористический акт на Крымском мосту за неделю до того, как по нему на поезде проехал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом Затулин заявил накануне, 12 января, в телепередаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Украинский диверсант Mil.gov.ua

По словам Затулина, в 2019 году в Крыму были осуждены 79 человек за подготовку террористических актов. Все осужденные находились на связи со Службой безопасности Украины, которая и координировала подготовку террористических актов.

«Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал», — сказал Затулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Президент проехал в кабине специального поезда с территории Крыма на территорию Краснодарского края.