Челябинск, , 16:15 — REGNUM Верховный суд России выявил нарушения при назначении мэра Челябинска. Определение размещено на сайте суда.

Коллегия по административным делам рассмотрела апелляционную жалобу на решение Челябинского облсуда от 22 июля. Её подал бывший кандидат и лидер областного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Коллегия решила, что облсуд необоснованно отказал заявителю в удовлетворении административного иска о том, чтобы признать незаконными некоторые пункты положения о конкурсе на должность мэра. Коллегия предписала принять в этой части другое решение, которым отменить спорные пункты.

При этом в целом решение облсуда оставлено в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги конкурса на пост главы города подвели в конце февраля. Мэром стал Владимир Елистратов.

Щербаков был одним из кандидатов. Он подал в суд иск о признании конкурса недействительным, но проиграл.