Ашхабад, , 16:14 — REGNUM Власти Марыйской области Туркмении потребовали, чтобы все бюджетные организации и государственные предприятия обновили висящие в них портреты президента Гурбангулы Бердымухамедова — из-за того, что у главы государства цвет волос поменялся на пепельно-седой, передает «Азатлык».

Замену портретов проводят на деньги, собранные с сотрудников госучреждений. В случае отказа руководству предприятий и организаций грозят штрафы или увольнение.

Бюджетники жалуются на то, что из-за частой смены имиджа президента Бердымухамедова им приходится сдавать деньги на новые портреты главы государства несколько раз в году.

Кроме того, всем государственным учреждениям Марыйского региона велели приобрести за счет сотрудников и повесить плакаты с надписью «Туркмения — родина нейтралитета», который туркменские власти объявили лозунгом 2020 года.