Сеул, , 16:15 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Со Ук посетит с официальным визитом США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

Согласно опубликованным данным, с 12 по 18 января представитель Южной Кореи встретится с высокопоставленными военными должностными лицами США, включая начальника штаба сухопутных войск, с которыми обсудит укрепление корейско-американского союза и активизацию двусторонних обменов.

Также Со Ук посетит «Командование будущего» армии США, где познакомится со «стратегией модернизации американских войск и направлениями создания армии будущего в США путём внедрения новейших технологий».

Кроме того, в рамках своего семидневного визита начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи также посетит Мемориал ветеранов Корейской войны.