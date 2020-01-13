Сухум, , 16:22 — REGNUM Добровольная отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы дала возможность вернуть ситуацию в стране в правовое русло, но обстановка в стране не стабилизируется в ближайшее время. Такой прогноз сделал директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения 13 января в эфире радио Sputnik.

«В ближайшие дни и даже месяцы вряд ли нам следует ожидать наступление желаемой стабильности в обществе. Выборы будут непростые», — сказал Дамения.

Он напомнил, что предстоящее голосование будет повторным, что может вызвать дополнительные проблемы. Кроме того, на период до выборов парламенту предстоит не только заниматься выборами, но и исполнять функции исполнительной власти, а и. о. президента должен обеспечивать выполнение данных функций.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января Народное собрание Абхазии подавляющим числом голосов приняло заявление об отставке президента страны Рауля Хаджимбы, поданное накануне. Перевыборы назначены на 22 марта 2020 года. От оппозиции о своем намерении участвовать в выборной гонке уже заявил лидер «Блока оппозиционных сил» в Аслан Бжания.

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