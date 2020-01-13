Москва, , 16:00 — REGNUM В России планируется исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату наркотических и психотропных препаратов. Внести соответствующие изменения в федеральное законодательство поручил президент РФ Владимир Путин.

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Поручение главы государства правительство РФ должно выполнить до 15 апреля. Отмечается, что фиксировать подобные случаи должна специальная комиссия.

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Напомним, речь о «необоснованно, несправедливо избыточном» уровне ответственности российских врачей за утерю даже одной ампулы наркотического или психотропного лекарства шла на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью, которая состоялась в Калининградской области 31 октября. Тогда российский лидер предложил внести изменения в УК РФ.