Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM После инцидента на киргизско-казахстанском участке границы сотрудник посольства Казахстана в Киргизии не был задержан. Об этом 13 января заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

Он опроверг сообщения некоторых СМИ, которые утверждали, что сотрудник казахстанского посольства был задержан совместно с гражданкой Казахстана, которой ограничен выезд за пределы Киргизии.

Смадияров уточнил, что сотрудник посольства является работником административно-хозяйственной части, и в настоящее время находится в Бишкеке. По словам представителя МИД, женщина тоже не была задержана.

Напомним, 11 января СМИ Киргизии сообщили, что в Чуйской области республики на КПП «Ак-жол» пограничники задержали гражданку Казахстана в автомобиле с дипломатическими номерами. Отмечалось, что участником инцидента также стал сотрудник казахстанского посольства.