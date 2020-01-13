Москва, , 15:52 — REGNUM Германия настроена на восстановление полноценных экономических отношений с Россией, уверен политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Несмотря на всю идеологию и борьбу ценностей, германский бизнес хочет сотрудничать с Россией, — сказал Рар — Он понимает, что если он не вернётся на российский рынок, то там будут сидеть иранцы, китайцы и турки. Поэтому прагматизм заставил госпожу Меркель, господина Макрона понять, что отношения с Россией надо выстраивать в более положительном русле. Но самый главный детонатор — это Трамп. Это политика Америки, которая начала разговаривать с Европой так, как будто европейцы — это её вассалы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четвёрки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем.

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