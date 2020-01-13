Москва, 13 января 2020, 15:52 — REGNUM Германия настроена на восстановление полноценных экономических отношений с Россией, уверен политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четвёрки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем.
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