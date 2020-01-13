Лондон, , 15:45 — REGNUM Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад был вызван в министерство иностранных дел Соединённого Королевства после задержания его британского коллеги в Тегеране на прошедшей неделе. Об этом 13 января сообщает телеканал BBC News.

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В британском внешнеполитическом ведомстве назвали задержание посла Великобритании Роберта Макейра в Тегеране «неприемлемым» и нарушающим Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, потребовав расследовать произошедшее.

Как заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в министерстве добиваются от властей Ирана «полных гарантий» того, что подобное больше никогда не повторится.

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Как сообщало ИА REGNUM, посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали в Тегеране 11 января из-за якобы его участия в несогласованной с властями акции протеста. Спустя несколько часов дипломата освободили. Сам посол заявил, что не участвовал ни в какой демонстрации, а пришёл почтить память пассажиров погибшего украинского лайнера и покинул место манифестации через несколько минут.

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