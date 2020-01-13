Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Возможность уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани члены администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать ещё летом 2019 года, когда в Иране был сбит американский беспилотник. Об этом сообщает 13 января телекомпания NBC, ссылаясь на источники в Белом доме.

Пять собеседников телекомпании, работающие в администрации главы США или работавшие там раньше, рассказали, что ликвидировать Сулеймани предлагал Джон Болтон, бывший в то время помощником президента по нацбезопасности. С ним был солидарен госсекретарь Майкл Помпео, однако Трамп идею не поддержал.

Лидер США заявил, что на ликвидацию Сулеймани пойдёт лишь в случае «убийства Ираном американских граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в Ираке 3 января в результате американского ракетного удара. Его гибель привела к резкому обострению обстановки в регионе.