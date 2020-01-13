Париж, , 15:39 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заверила, что не будет «кандидатом на пост президента в 2022 году», передает BFM TV.

«Я не буду кандидатом в президенты в 2022 году. Мои амбиции — Париж. Мэр Парижа — самый красивый мандат», — отметила Анн Идальго.

Отвечая на вопрос журналистов об отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном, мэр Парижа заявила, что «они регулярно видятся» и «у них хорошие, прямые отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что мэр объявит о своей кандидатуре на переизбрание на пост мэра столицы.

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