Москва, 13 января 2020, 15:36 — REGNUM Ключ от решения ближневосточных проблем лежит не в Вашингтоне, а в Москве, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, второе место во внешнеторговом обороте России, уступая КНР, занимает Германия. Об этом говорится в материалах, подготовленных к встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, состоявшейся 11 января.
Читайте ранее в этом сюжете: Товарооборот между Россией и Германией уменьшился почти на 13%