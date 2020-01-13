Москва, , 15:36 — REGNUM Ключ от решения ближневосточных проблем лежит не в Вашингтоне, а в Москве, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 13 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Меркель пока остаётся союзницей США, но с Америкой Германия не советуется, — сказал Рар. — Есть одни трения, проблемы и конфликты. А с Путиным и с Эрдоганом советуется. Меркель понимает, что ключ к решению всех насущных проблем Ближнего Востока (миграционный кризис, терроризм) лежит не в Вашингтоне, а в Москве и в Анкаре. Лед тронулся, и Германия стала проводником российских интересов на Западе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, второе место во внешнеторговом обороте России, уступая КНР, занимает Германия. Об этом говорится в материалах, подготовленных к встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, состоявшейся 11 января.

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