Москва, , 15:36 — REGNUM Ситуацию в регионе Персидского залива обсудили в телефонной беседе президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает 13 января пресс-служба Кремля.

Инициатором разговора выступила индийская сторона. Путин и Моди обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников, а также обсудили двустороннюю повестку, обозначив настрой на дальнейшее развитие партнёрства.

«Затронут ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии», — отметили в Кремле.

Руководители стран подтвердили, что намерены встретиться лично, в том числе по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и в ходе саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге.

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