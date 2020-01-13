Москва, , 15:28 — REGNUM Сегодня. 13 января, в Кремле состоялось одно из серии рабочих совещаний по подготовке ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый зампредседателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, первые заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко. Также присутствовали зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель ФНС Михаил Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. В предыдущий раз российский лидер выступил с посланием 20 февраля 2019 года. Известно, что существенное внимание в послании будет уделено преодолению застоя в сфере доходов граждан России. Как заявил сам глава государства, в стране должно уменьшиться число граждан, которые живут на уровне минимального размера оплаты труда.

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