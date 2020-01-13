Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова призвали снизить тарифы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, вернув их почти к прежним значениям. Соответствующее обращение градоначальнику направил депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с 2020 года по распоряжению Смольного тарифы на капремонт удвоились — вместо 4−5 рублей в месяц за 1 кв. метр петербуржцы будут платить 8−9 рублей за 1 кв. м в зависимости от типа дома.

В пояснительной записке к проекту закона о бюджете на 2020 год указано, что «прогнозное значение минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020 году составит от 5 до 6 рублей за 1 кв. метр в месяц», указывает Вишневский. Таким образом, заключает депутат, субсидии для Фонда капремонта рассчитывались, исходя из этой суммы, а не из 8−9 рублей.

«Полагая, что увеличение минимального взноса на капитальный ремонт в 2020 году является экономически необоснованным и противоречит расчетам, которые были представлены самим правительством Санкт-Петербурга, прошу вас рассмотреть вопрос о пересмотре указанного постановления правительства и установлении минимального взноса на капитальный ремонт в размере от 5 до 6 рублей за кв. метр», — говорится в обращении депутата Вишневского в адрес губернатора Беглова.

Напомним, с 2020 года в Петербурге также подняли тарифы на общественный транспорт — разовый проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях подорожал почти на 30%, кроме того, подняли тарифы и на проезд по Западному скоростному диаметру, что вызвало бурю возмущения со стороны автомобилистов.

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