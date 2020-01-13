Магас, , 15:23 — REGNUM В правительстве Ингушетии произошли кадровые назначения. Главой комитета по архитектуре и градостроительству назначена Лида Плиева, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе руководителя республики.

Согласно указу главы субъекта Махмуда-Али Калиматова, Плива будет исполнять обязанности министра, а также станет главным архитектором Ингушетии. Для нее работа в этой должности уже знакома — с 2017 года она является главным архитектором РИ, а с 2014 года — заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Кроме того, она семь лет посвятила строительной сфере в городе Магасе, работая с 2002 по 2009 годы в должности отдела подготовки и проектирования строительства Дирекции строительства столицы Ингушетии. В ее послужном списке есть годы работы заместителем председателя и председателем Комитета архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия.

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Напомним, в ноябре 2019 года комитет архитектуры и градостроительной деятельности Ингушетии был выделен в отдельную структуру из министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. В функции нового ведомства вошел контроль за качеством строительства объектов, начиная с момента выделения земельных участков до сдачи объектов в эксплуатацию.