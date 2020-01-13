Москва, , 15:21 — REGNUM С 1 февраля 2020 года в России отменяется действие 1259 актов РСФСР и СССР. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно документу, признаются утратившими силу акты, принятые в период с 1917 года по 2002 год, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике.

Отмечается, что отмена действия актов РСФСР и СССР упорядочит и систематизирует современное законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, перечень нормативных актов СССР, подлежащих аннулированию, состоит из 20 тыс. 419 актов. Всего в приложении 1992 страницы.

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