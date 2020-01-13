Бишкек, , 15:06 — REGNUM Олимзода Сухроб Ходжа освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Киргизии. Соответствующий указ президента страны Эмомали Рахмона опубликован на официальном сайте главы государства.

Документ датирован 13 января. Отмечается, что освобождение от должности связано с переходом на другую работу. Однако среди сегодняшних назначений Олимзода не упомянут.

Отметим, что ранее Сухроб Олимзода был вызван в МИД Киргизии, где ему была вручена нота протеста в связи с очередным конфликтом на киргизско-таджикской границе в ночь на 10 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе конфликта был обстрелян автомобиль сотрудника правоохранительных органов Таджикистана, а также забросаны камнями автомобили нескольких киргизских и таджикских граждан. Стороны традиционно спорят о том, кто был зачинщиком конфликта и виновен в очередном инциденте.

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