Киев, , 15:03 — REGNUM Украина не имеет контрактов на покупку напрямую у России природного газа, переговоров об этом также не ведётся. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает 13 января «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, теоретически Киев мог бы напрямую закупать российский газ, для этого есть «законодательные возможности». Но «практических оснований» для соответствующих обсуждений нет.

Прямых закупок российского газа нет не из-за решения Киева, а по причине прекращения поставок Москвой. Перед «Нафтогазом» стояла задача поиска альтернативных источников, добавил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2019 года между «Нафтогазом» и Газпромом было подписано соглашение о транзите газа.

Читайте также: Козак надеется на исполнение «Нафтогазом» своих обязательств

А также: «Нафтогаз» заявил об отсутствии запретов для прямых поставок газа из РФ январ