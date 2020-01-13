Абу-Даби, , 15:02 — REGNUM Правительство Индонезии намерено сотрудничать с Арменией в области информационных технологий, сообщает Antara.

«Индустрия стартапов развивается в Индонезии», — заявил глава Индонезии Джоко Видодо на двусторонней встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном в Абу-Даби (ОАЭ).

Президент Индонезии попросил расширить сотрудничество в сфере информационных технологий, учитывая быстрое развитие этой индустрии в Армении. Джоко Видодо добавил, что Индонезия и Армения имеют давние и хорошие исторические отношения.

«Мы должны подтолкнуть эти исторические отношения к взаимовыгодному сотрудничеству в будущем», — отметил президент Индонезии.

Джоко Видодо также выразил надежду, что у Армении есть соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. По его словам, соглашение важно для того, чтобы Армения могла воспользоваться большим рынком Индонезии и Евразийского экономического союза.

«Конечно, мы готовы сотрудничать с Индонезией в области информационных технологий», — отметил президент Армении.

Напомним, в октябре 2019 года Индонезия и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о сотрудничестве в Джакарте.

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