Тбилиси, 13 января 2020, 14:59 — REGNUM Агентство гражданской авиации Грузии призывает зарегистрированные в Грузии авиакомпании временно воздержаться от выполнения авиарейсов в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Соответствующее заявление авиационная администрация сделала на основании рекомендаций, распространенных интегрированной группой Евросоюза по оценке рисков авиационной безопасности, а также с учетом вероятных причин катастрофы самолета украинской авиакомпании Ukraine International Airlines в Иране.
Агентство гражданской авиации Грузии выражает соболезнование семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании пассажиров и членов экипажа.
Крушение «Боинга» авиакомпрании Ukraine International Airlines в Тегеране произошло 8 января. Позднее иранские власти признали, что по ошибке сбили пассажирский самолет украинской авиакомпании.