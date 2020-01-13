Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Агентство гражданской авиации Грузии призывает зарегистрированные в Грузии авиакомпании временно воздержаться от выполнения авиарейсов в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Соответствующее заявление авиационная администрация сделала на основании рекомендаций, распространенных интегрированной группой Евросоюза по оценке рисков авиационной безопасности, а также с учетом вероятных причин катастрофы самолета украинской авиакомпании Ukraine International Airlines в Иране.

«Между международными авиационными организациями и авиационными властями в постоянном режиме ведется обмен информацией и оценка текущих рисков, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и полетов. Согласно распространенной Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) информации, интегрированная группа ЕС по оценке рисков авиационной безопасности на основании анализа имеющихся у нее данных оценила полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака как содержащие высокий риск и рекомендовала европейским авиакомпаниям воздержаться от пользования данным воздушным пространством», — говорится в заявлении грузинского агентства.

Агентство гражданской авиации Грузии выражает соболезнование семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании пассажиров и членов экипажа.

Крушение «Боинга» авиакомпрании Ukraine International Airlines в Тегеране произошло 8 января. Позднее иранские власти признали, что по ошибке сбили пассажирский самолет украинской авиакомпании.