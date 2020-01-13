Киев, , 15:05 — REGNUM Законопроект, регулирующий проведение референдумов на Украине, может быть рассмотрен парламентом в феврале, сообщил первый заместитель председателя Верховной рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета парламента, сообщило 13 января информационное агентство «Укринформ».

Стефанчук рассказал, что рабочая группа по созданию законов о народовластии собиралась уже шесть раз и разработала целый пакет законопроектов.

«Оно (народовластие — ИА REGNUM) не решается одним законом о референдуме, но закон стал первым в нашей разработке. И я глубоко убежден, что в начале следующей сессии он будет внесен в зал Верховной рады. Никто откладывать этого не будет», — отметил парламентарий.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на референдум. При этом закона о проведении референдумов на Украине нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что закон об открытии рынка земли уже готов ко второму чтению в Верховной раде.

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