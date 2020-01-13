Сухум, , 14:55 — REGNUM Российская делегация, которую возглавляет Рашид Нургалиев, встретится с руководством силовых структур Абхазии. Об этом 13 января ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

«Нургалиев здесь. С российской делегацией еще будут общаться руководители силовых структур», — сообщил журналистам Килба

Как передавало ИА REGNUM, Нургалиев прибыл в Абхазию 10 января, когда в республике начались массовые волнения, и протестующие захватили здание администрации президента. Роль российского представителя положительно оценил лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания.

Абхазию также посетил и помощник президента РФ Владислав Сурков. Сообщается, что он закончил свою работу в регионе и покидает республику.