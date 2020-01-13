Киев, , 14:50 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не дал четкого ответа на вопрос, когда парламент будет рассматривать законопроект о продаже земли во втором чтении.

Разумкову задали соответствующий вопрос во время брифинга сегодня, 13 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер отметил, что по состоянию на сегодня в актуальной повестке документа нет, и не стал уточнять, может ли законопроект быть внесен на рассмотрение депутатов на этой неделе.

«Мы идем к тому, чтобы рассматривать все законы, которые есть в повестке дня сессии. Время у нас есть для этого», — сказал глава парламента.

ИА REGNUM отмечает, что 3 января советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что Рада может рассмотреть земельную реформу уже на первом в новом году пленарном заседании, которое состоится 14 января. Он напомнил, что после первого чтения к 6 страницам законопроекта были поданы 4018 поправок на 2528 страницах, однако добавил, что все спорные вопросы уже решены профильным парламентским комитетом, в том числе учтен пункт, что текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения.