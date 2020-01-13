Тегеран, , 14:43 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект, признающий Пентагон террористической организацией, сообщает 13 января агентство Tasnim.

Одобренный иранскими властями законопроект представляет собой поправку к принятому в апреле 2019 года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

Сейчас в число террористов включены все сотрудники Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате военной атаки США на аэропорт Багдада в ночь на 3 января был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

В ответ Иран 8 января произвел серию ракетных ударов по военным базам и диппредставительству Соединенных Штатов. В этот же день по ошибке иранских военных был сбит пассажирский самолет украинских авиалиний.

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