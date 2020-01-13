Бишкек, , 14:36 — REGNUM Все 254 гражданина Киргизии, большинство из которых женщины и дети, ранее эвакуированные из местности Дахма близ границы с Таджикистаном, вернулись в свои дома, передает «24.kg» сегодня, 13 января.

По информации аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области, помощь эвакуированным с места вооруженного конфликта киргизстанцам оказало национальное общество Красного Полумесяца, предоставившее им продовольствие и вещи первой необходимости, а также консультации психологов.

Напомним, 9 января 2020 года на киргизско-таджикской границе произошел очередной вооруженный конфликт. Граждане Таджикистана закидали камнями автомобиль киргизстанца в местности Кочо-Карын и частный дом в местности Дахма. А затем обстреляли из охотничьего оружия киргизский пограничный наряд, прибывший на место происшествия.