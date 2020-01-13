Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Официальный Тбилиси не признает легитимность политических процессов в Абхазии, но следит за ними и готов к шагам на примирение с разными слоями общества. Таким образом прокомментировал ситуацию в соседней республике министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, 13 января сообщает информационный портал «Грузия Online».

«Для нас, естественно, важно, чтобы не произошло эскалации обстановки и не возникли какие-либо риски для населения. Конечно, мы не можем говорить о какой-либо легитимации этих политических процессов, но их развитие заслуживает внимание в рамках мирного процесса», — сказал Цихелашвили.

Он выразил уверенность, что политический кризис, сложившийся в Абхазии, вызван многолетним конфликтом, а то как он разрешился, не отвечает интересам абхазского населения. Также министр заявил, что Тбилиси готов к примирению и даже делает шаги по вовлечению жителей Абхазии в грузинские социальные программы.

Как передавало ИА REGNUM, в 2008 году межу Грузией, а также входящими в ее состав Абхазией и Южной Осетией обострился конфликт, в результате чего грузинские войска начали вести боевые действия против осетинского народа. Также угрозы поступали в адрес Абхазии. Армия России на правах миротворца вмешалась в грузино-осетинский конфликт, остановила агрессию Тбилиси и признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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