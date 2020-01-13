Кабул, , 14:32 — REGNUM В афганских СМИ 12 января появилось сообщение об ударе с воздуха, который нанесли правительственные силы районе Имам-Сахиб провинции Кундуз. В результате удара был убит один из командиров движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он передвигался на автомобиле.

Убитый боевик был финансистом организации по прозвищу «Мохабулла» и являлся гражданином Пакистана. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание The Drive.

Судя по фотографии с места событий для ликвидации «Махабуллы» была использована ракета марки AGM-114R9X. Она в отличие от стандартных ракет AGM-114 Hellfire имеет вместо взрывчатого вещества от 4 до 6 мечевидных лезвий. Лезвия раскрываются при подлёте к цели. Таким образом, сводится к минимуму поражение окружающих цель людей и объектов.

Информация о ракете AGM-114R9X была предана огласке в мае 2019 года. До этого ракета успешно применялась для ликвидации лидеров террористических организаций на территории Сирии, Сомали, Ирака и других стран. Данный боеприпас имеет неофициальное название «ниндзя-бомба» или «ниндзя-ракета». Ракета может применяться и с беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.