Бишкек, , 14:31 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе, где недавно произошел еще один вооруженный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков особо отметил, что для двух стран очень важно поддерживать стабильную ситуацию на общей границе добавив, что бытовые конфликты граждан стали весьма чувствительными.

«К сожалению, в последнее время конфликты на приграничной территории участились. Мы не должны допускать эскалацию ситуации на границе», — подчеркнул киргизстанский лидер.

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Президент Киргизии отметил важность проведения разъяснительных работ среди местного населения для предупреждения подобных случаев.

При этом Жээнбеков акцентировал внимание таджикского коллеги на том, что провокационные сообщения в СМИ об инциденте на участке государственной границы не соответствует духу добрососедства и дружбы двух стран.

По словам Сооронбая Жээнбекова, по итогам совместного расследования необходимо наказать виновных в приграничном конфликте, а также ускорить процесс делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы.

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