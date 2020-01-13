Москва, , 14:31 — REGNUM В России утратят силу более 1,2 тыс. актов РСФСР и РФ. Соответствующее постановление сегодня, 13 января, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте российского правительства.

Поясняется, что принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года в рамках процесса осуществления «регуляторной гильотины» Министерство юстиции РФ подготовило постановление об отмене более 3,7 тыс. актов времён Советского Союза.