Москва, 13 января 2020, 14:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее действие 1259 актов в рамках «регуляторной гильотины». Документ опубликован на официальном сайте правительства России.
Глава правительства отметил необходимость сохранения нормативных актов о предоставлении льгот.
Документы утратят силу с 1 февраля 2020 года. Речь идёт об актах, принятых в период с 1917 года по 2002 год.
Механизм «регуляторной гильотины» пересматривает обязательные требования, оказывающих влияние на бизнес-климат и регуляторную среду.