История вопроса

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 сентября 2019 года подписал поручение о подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу или недействующими с 1 февраля 2020 года. Минюст должен подготовить соответствующий проект постановления правительства к 15 ноября и представить его Белому дому. Термин «регуляторная гильотина» в правительстве трактуют как инвентаризацию всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять — соответствуют ли они современным реалиям. Утверждается, что в действующих нормативных актах содержатся более 2 млн обязательных требований для бизнеса. Предполагается, что к 1 января 2021 года весь массив норм, устанавливающих обязательные требования, будет полностью заменен на новые.

Вместе с тем термин «регуляторная гильотина» придумали в международной консалтинговой компании Jacobs, Cordova & Associates, сам инструмент применяли в Хорватии, Великобритании, Мексике, Вьетнам и других странах мира.