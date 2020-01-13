Киев, , 14:30 — REGNUM На Украине в преддверии первого в новом году пленарного заседания Верховной рады эксперты вспоминают предложение оппозиции вызвать в парламент Украины Джорджа Сороса (или его доверенное лицо), чтобы тот объяснил смысл реформ, проводимых нынешней властью.

Напомним, что с такой идеей представители «Оппозиционной платформы — за жизнь» выступили еще осенью.

«Единственный человек, которого стоит сегодня пригласить, который может действительно объяснить, что происходит в экономико-фискальной политике Украины со всеми этими решениями, является господин Джордж Сорос… И пусть объяснит, за что голосует монобольшинство, уничтожая остатки социального государства и принося его в жертву транснациональным корпорациям», — заявил депутат Олег Волошин.

Политолог Валерий Песецкий считает это весьма рациональной идеей.

«Таки он [Сорос] реально рулит через свой «выводок»… Факт. Так пусть изложит свои планы на пятилетку в нашей стране. Какой курс гривны будет, расскажет, почем землю покупать у нас станет, долго ли еще воевать на востоке… И главное — кого следующим президентом назначит», — заявил эксперт 13 января.

ИА REGNUM напоминает, что Рада начнет свою работу после зимних каникул 14 января. Уже в первые дни ожидается целый ряд резонансных голосований, например парламент может рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже земли. Также Рада примет специальное постановление о позиции парламента по факту крушения украинского самолета в Иране 8 января.