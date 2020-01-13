Москва, , 14:28 — REGNUM Широкомасштабная война США с Ираном приведёт к повышению стоимости нефти, что невыгодно Вашингтону, который не хочет, чтобы Россия зарабатывала на дорогом чёрном золоте, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова экс-главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который сказал, что Россия должна отвечать за крушение украинского пассажирского Boeing 737 в Тегеране, так как это воздушное судно, по мнению Турчинова, было уничтожено «российской ракетой».

«Человек пять лет занимал очень серьёзный, высокий государственный пост. По логике произведённых им мыслей, если человека сбивает насмерть японский или немецкий автомобиль, то в этом виновата Япония или Германия, — сказал Шерин. — Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружения. Потому что это вооружение очень хорошее и потому что Российская Федерация очень надёжный партнёр, в отличие от Франции, которая заключает контракты на поставку «Мистралей», а потом отзывает. Поэтому если РФ берёт на себя обязательства кому-то поставить вооружение, то мы его поставляем. К сожалению, Иран покупает у России очень мало оружия».

При этом Шерин добавил, что третьей мировой войны не будет, потому что третья мировая война и широкомасштабные операции с Ираном приведут к повышению стоимости на нефть, а американцам невыгодно, чтобы Россия зарабатывала на продажах нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Турчинова, к крушению украинского пассажирского Boeing 737 в Тегеране якобы причастна также и Россия, и она должна отвечать за сбитый самолет, так как Турчинов считает, что украинское воздушное судно было уничтожено «российской ракетой».