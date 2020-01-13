Москва, 13 января 2020, 14:28 — REGNUM Широкомасштабная война США с Ираном приведёт к повышению стоимости нефти, что невыгодно Вашингтону, который не хочет, чтобы Россия зарабатывала на дорогом чёрном золоте, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова экс-главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который сказал, что Россия должна отвечать за крушение украинского пассажирского Boeing 737 в Тегеране, так как это воздушное судно, по мнению Турчинова, было уничтожено «российской ракетой».
При этом Шерин добавил, что третьей мировой войны не будет, потому что третья мировая война и широкомасштабные операции с Ираном приведут к повышению стоимости на нефть, а американцам невыгодно, чтобы Россия зарабатывала на продажах нефти.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Турчинова, к крушению украинского пассажирского Boeing 737 в Тегеране якобы причастна также и Россия, и она должна отвечать за сбитый самолет, так как Турчинов считает, что украинское воздушное судно было уничтожено «российской ракетой».