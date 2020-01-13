Москва, , 14:19 — REGNUM Принятая 10 января 2020 года Советом Безопасности Организации Объединённых Наций резолюция 2504, согласно которой механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию продлевается на полгода, кладёт начало «движению в сторону сворачивания механизма, нарушающего суверенитет САР и не соответствующего реальной ситуации в стране». Об этом говорится в официальном заявлении департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 13 января.

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В ведомстве напомнили, что введение механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирии в 2014 году было временной и чрезвычайной мерой.

«Исходим из того, что после истечения срока действия резолюции 2504 СБ ООН 10 июля 2020 года гуманитарное содействие сирийцам должно осуществляться в координации с Дамаском, как это и предусмотрено международным гуманитарным правом», — подчеркнули в дипмиссии.

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Добавим, что, согласно резолюции СБ ООН, доставка помощи будет осуществляться в течение полугода через два пункта на границе с Турцией — «Баб эс-Салям» и «Баб аль-Хава». При этом пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена очередная гуманитарная акция. Сотрудники центра раздали 400 продовольственных наборов (1,94 тонны). Кроме того, находящийся на территории Сирии медперсонал Министерства обороны России оказал помощь 77 сирийским гражданам. Всего же с начала работы российского центра по примирению было проведено свыше 2,3 тысячи гуманитарных акций, общий вес переданного груза превысил 3,9 тыс. тонн.

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