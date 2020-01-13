Эрбиль, Ирак, , 14:26 — REGNUM Представитель Иракского Курдистана Джутьяр Адиль осудил критику лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы в отношении Эрбиля, об этом 13 января сообщает Anadolu Ajansi.

Ранее, 12 января Насралла заявил, что «Хезболла», а также иранский генерал Касем Сулеймани спасли курдов от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, лидер ливанской группировки обвинил курдского лидера Масуда Барзани в трусости.

«Вы забыли, что годами не видели солнечного света и жили в катакомбах, оскорбляя смелых людей», — приводят слова Адиля журналисты агентства.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года ведут активную террористическую деятельность на территории Сирии и Ирака. В настоящее время власть группировки значительно подорвана, в борьбе с бандитами принимали участие как иракские курды, так и ливанская «Хезболла».

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