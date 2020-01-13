Абу-Даби, , 14:16 — REGNUM Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян заявил, что хочет участвовать в строительстве новой столицы Индонезии, сообщает Antara.

Желание ОАЭ участвовать в инвестировании различных проектов в Индонезии, в том числе в строительстве новой столицы государства, было передано в ходе двусторонней встречи президента Индонезии Джоко Видодо и наследного принца ОАЭ в Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии намерено перенести столицу государства в регентство Кутаи Картанегара и регентство Пенаджам Пасер Утара, расположенные в провинции Восточный Калимантан.

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