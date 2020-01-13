Анкара, , 14:18 — REGNUM Рабочий визит в Германию 19 января запланирован турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает 13 января администрация главы Турции.

Уточняется, что визит Эрдогана в ФРГ продлится один день. Цели визита не указаны.

Вместе с тем известно, что немецкие власти намерены 19 января провести международную конференцию по урегулированию в Ливии. Такие переговоры анонсировала 11 января канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган был назван в числе участников берлинской конференции.

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