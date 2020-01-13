Амман, , 14:05 — REGNUM Суд Иордании приговорил к четырем месяцам лишения свободы гражданина Израиля за незаконное пересечение границы, об этом 13 января сообщает Anadolu Ajansi.

Кроме того, на подозреваемого был возложен штраф в размере $ 1 тыс. за незаконное хранение наркотиков. Осужденный имеет право на обжалование приговора в установленном законом порядке.

Напомним, Иордания имеет дипломатические отношения с Израилем с 1994 года, королевство стало вторым арабским государством после Египта, заключившим мирное соглашение с еврейским государством.

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