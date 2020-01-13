Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM В администрации Екатеринбурга могут отказаться от заявления в полицию на журналистов портала «66.ру». Об этом сообщает ЕАН.

Как заявила изданию пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян со ссылкой на правовой департамент горадминистрации, заявление готовится «с просьбой установить и привлечь к ответственности лиц, повредивших светильники», — не более и не менее.

Специалист уточнила, что содержание документа в департаменте пока не раскрывают, и отказалась «додумывать», что же может быть в тексте.

Ранее в мэрии настаивали, что заявление будет подано как с целью поиска повредивших городские фонари вандалов, так и проверки заявлений журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 2020 года представители СМИ устроили акцию «Улица разбитых фонарей» в сквере за Оперным театром. В мэрии посчитали, что журналисты тем самым могли пропагандировать вандализм.

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