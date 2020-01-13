Симферополь, , 13:58 — REGNUM Украинская сторона не ведёт переговоров с Россией о возобновлении подачи воды в Крым. Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости, опубликованном 13 января.

По его словам, беспокойство Киева о крымчанах оказалось показным и фальшивым. Несмотря на смену руководства Украины, возобновления подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу не ожидается.

«Вот вам, с одной стороны, слова, а с другой — суровая реальность, настоящее лицо постмайданной Украины», — сказал Гоцанюк.

На сегодняшний день полуострову хватает своей воды, однако её нужно больше для интенсивного развития сельского хозяйства и полноценной работы предприятий, напомнил он.

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