Киев, , 14:00 — REGNUM Верховная рада Украины в ближайшее время может принять постановление о возобновлении участия представителей Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил 13 января депутат Рады Алексей Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, это решение будет утверждено на заседании парламентского комитета по международным делам. Ближайшая сессия ПАСЕ начнётся 27 января в Страсбурге, напомнил Гончаренко.

Напомним, 25 июня 2019 года после решения ПАСЕ о возвращении России в организацию, украинская делегация демонстративно отказалась от участия в работе ассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в начале 2020 года, после избрания нового председателя ПАСЕ, украинская делегация должна вернуться в организацию.

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