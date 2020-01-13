Сухум, , 13:59 — REGNUM Народное собрание (парламент) Абхазии 13 января выбрал на должность и. о. президента страны премьер-министра республики Валерия Бганбу. Об этом сообщает корреспондент Интерфакс с места событий.

По информации журналиста, из 35 депутатов, участвующих в заседании, кандидатуру Бганбы поддержало 34 народных избранника.

Как передавало ИА REGNUM, президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января подал заявление об отставке со своего поста. Депутат абхазского парламента Батал Табагуа позже рассказал, что по конституции страны исполнять обязанности главы республики, до избрания нового, должен премьер-министр. Выборы назначены на 22 марта 2020 года.

Стоит отметить, что Бганба уже был и. о. президента в 2014 году. Тогда Александр Анкваб, будучи президентом, также подал в отставку под давлением протестующих.

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