Пекин, , 13:51 — REGNUM На сайте закупок Народно-освободительной армии Китая 3 января 2020 года появилось уведомление о планах закупки боевого лазерного модуля воздушного базирования. Потенциальные поставщики приглашены для участия в торгах. Подробности данного предложения публично не разглашаются. Об этом пишет англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

По мнению китайского издания Global Times, речь идёт не о лазерной системе наведения, а именно о тактическом оружии, способном сбивать летящие ракеты и самолёты противника в ходе воздушного боя.

6 января 2020 года Центральное телевидение КНР, ссылаясь на академическую диссертацию, сделало заявление, что в стране уже разработан прототип лазерного оружия воздушного базирования. Мощность данной системы составляет 100 киловатт.

К преимуществу высокоэнергетического лазерного оружия в бою относится его высокая скорость, равная скорости света, что превышает скорость любой ракеты или самолёта. К недостаткам относятся необходимость иметь мощный источник питания, а также потеря мощности лазерного луча на большой дальности.

Можно предположить, что боевой лазер в 100 киловатт ещё не способен сбить самолёт или ракету из-за своей невысокой мощности, но уже способен ослепить пилота и некоторые датчики.