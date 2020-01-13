Рига, , 13:50 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью Латвийскому радио сказал, что ситуация с безопасностью в мире за 15 лет полностью изменилась, и если ЕС не признает это, влияние объединения продолжит уменьшаться.

В интервью Пабрикс охарактеризовал убийство иранского генерала Касема Сулеймани, как обычное событие для региона, а также сказал, что подобные события происходят по всему Ближнему Востоку.

По его словам, если ЕС продолжит только «говорить» и не осознает новую реальность в сфере безопасности влияние объединения продолжит уменьшаться.

Международный порядок, сложившийся после II мировой войны и развала СССР, по словам министра, меняется. В новых условиях, он призвал ЕС быть «сильным и хорошо вооружённым».

Пабрикс посоветовал некоторым государствам Европейского союза отказаться от «чрезмерного пацифизма и иллюзий», что на земле наступит мир, если мы всегда будем вести только переговоры.