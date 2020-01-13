Москва, , 13:50 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме скорректируют портфель приоритетных законопроектов по итогам ежегодного Послания президента РФ Федеральному собранию РФ. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

«Мы обязательно после послания президента, которое состоится 15 января, проведем заседание всей фракции и скорректируем нашу программу работы на весеннюю сессию с определением тех приоритетов, которые будут обозначены президентом», — заявил Неверов.

Он отметил, что депутаты ранее уже обозначили программу работы на весеннюю сессию, однако задачи, которые поставит перед законодателями президент, будут решаться в приоритетном порядке.

«Все задачи, которые будут обозначены, естественно, будут у нас сформированы в первоочередном порядке рассмотрения», — отметил Неверов.