Симферополь, , 13:52 — REGNUM Крымский аэропорт готов обеспечивать все условия для авиакомпаний, желающих организовать полёты как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Об этом заявил глава правительства республики Крым Юрий Гонацюк.

«Инфраструктура аэропорта «Симферополь» позволяет обслуживать международные рейсы. И наша воздушная гавань готова обеспечить максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полёты как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Кроме того, рассматриваем возможность расширения географии внутренних рейсов и направлений, повышения доступности перелетов», — отметил чиновник в интервью РИА новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние и рождественские праздники международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тыс. пассажиров. Международное сообщение с полуостровом было прекращено из-за санкций после 2014 года.

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